Selda Uskan

SELDA Hanım, 29 yaşındaki kızım kocasından devamlı dayak yiyor.

Ben kiradayım, rahmetli eşimden maaş alıyorum.

Damadın maddi durumu iyi. Kızım "Çocuklar sefil olur" diyerek boşanamıyor. Terbiyesiz adam eskiden "Kapıya çarptı" filan derdi, şimdi "Canım istiyor dövüyorum" diyor. Çok öfkeliyim Selda hanım ne yapmalıyım bilmiyorum.

İmza; MARAL ...



ETİK YASAĞIMIZ KALKTI

S.U. CEVAP; Sevgili Müge Anlı dünkü programında "Ben olsam adamı öldürürüm" dedi ya, biz fani köşe yazıcılarının da yolu açıldı.

Artık dayakçı adamlar için rahat rahat küfür edebileceğiz. Malum etik kurallar yüzünden yazıpçizemiyorduk.

Meral hanımcım, "lütfen o damadın kemiklerini kırım kırım kırdırın!"