Selda Uskan

SELDA abla mailimi yayınla, o kızın okuması lazım. Ben de evli adama aşıktım. Aslında karısıyla boşanmıştı, haciz işleri yüzünden filan demişti.

Evlilik hazırlıkları yaparken bir duyarım ki karısı hamile ve tekrar nikah kıymışlar! Alem herkese rezil oldu. Ben 14 kilo verdim artık hastalıklı bir kızım. Eskiden yolda yürürdüm, konu komşu camlardan düşerdi, o kadar güzeldim. Benim gibi hata yapan kızlar, evde kalın ama böyle adamlarla görüşmeyin.

Sonu çok kötü çok.

Rumuz; P.



DEĞİŞMEYEN YALANLAR

S.U.CEVAP; "Eşim karılık vazifesini yapmıyor!", "Zaten bakımsız, yemek bilmez, çocuklar sefil", "Boşanıp seni alacağım!" Canlarım, evli erkeklere gönül veren saflarım... Bu okuduklarınız hani bizim Anayasa'nın değişmez maddeleri var ya, bunlar da evli adamların değişmeyen yalanları.

Lütfen kanmayın yaaa.