Selda Uskan

SELDA abla beni ayıplamayın ama evli bir adama aşık oldum. İlk başlarda karısını kıskanmıyordum şimdi ise kafayı yiyeceğim... Kendisi diyor ki "Karım ve çocuğum olduğunu biliyordun, sürekli onların mevzunu açmandan sıkıldım, beni böyle kabul etmeyeceksen ayrılalım!" Selda abla onsuz yapamam. Zaten yeni bir ilişkiden çıktım, şimdi üçüncü birini mi arayacağım? Bir keresinde "Eşim beni boşarsa ancak seninle evlenebilirim" demişti... Sizce böyle bir olasılık var mı? Bekleyeyim mi?

RUMUZ; RUHEŞİM



BALIK KAVAĞA ÇIKINCA

S.U.CEVAP; Bizim oralarda 'imkansızı' böyle tarif ederlerdi. Ama devir değişti bakarsın o balık bir yolunu bulup o kavağa çıkmış... da lütfen senin gazınla olmasın... Diyorum da kime diyorum? Adam seni terk edene kadar ayrılmayacaksın değil mi fikri sabitim?