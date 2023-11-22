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Selda Uskan

SELDA USKAN

22 Kasım 2023, Çarşamba

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Benden utanıyor

SELDA hanım, 57 yaşında anneanneyim. Torunumu bir başıma büyüttüm. Kendisi mühendis çıkacak. 12 yıldır aile yanında çalışıyorum.
Kız yurtta kalıyor. Dersleri olduğu için pek gelemiyor. Ben gittiğimde de arkadaşlarıyla bir araya getirmiyor. Biliyorum benden utanıyor. Zaten hayatı boyunca kıyafetimden, konuşmamdan rahatsız oldu. Kendimi değiştirmek istiyorum ama nasıl? Rumuz; Sema

Bİ ZAHMET O DEĞİŞSE
S.U. CEVAP; Sema'cım kendini geliştir tabii ama fazla da kasma.
Aslında böyle düşünen gençlere seslenmek lazım; 'Çıktığınız kabukları' rahat bırakın arkadaşlar.
İnsanları koşullarına göre değerlendirin. Esas utanılacak şeylerin neler olduğunu öğrenin. Bu arada ergenlikte tamam da kazık kadar kızın anneden utanması neyin nesi!

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