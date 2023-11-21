Selda Uskan

SELDA abla artık estetikli ünlülere ifrit oluyorum. Ben bu yaşta kırışırken mesela Zuhal Olcay olduğu gibi duruyor. Seda Sayan, Ajda gençliklerinden daha güzeller. Acaba diyorum Devletimiz, Türk aile bütünlüğünü korumak adına estetik ameliyatlarını bedava yapabilir mi! Benim koca şimdilik bakmakla yetiniyor ama her an taze birinin peşine düşebilir. Ya da taksitle yüz gençleştirme yapan doktor bulabilir miyim? Rumuz; Karga burnum



SAHTE DOKTORLAR

S.U. CEVAP; Taksit işine girme sakın, yüzünü yamultur bırakırlar.

Ajda'ya gelince... sence sahne dışında kocan böyle bir yüzü mutfakta yemek yaparken ister mi? Devletimiz ise kadınlarımızın orasıyla burasıyla uğraşmıyor hayatım. Ama hepimizin beceri sahibi, saygın bireyler olmamız için tüm kurumlarını seferber ediyor.

Faydalanmaya bak.