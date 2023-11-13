Selda Uskan

SELDA abla yıllar önce yazdığın "Erkek ihanetleri" kitabın geçti elime, hepsi gerçek olaylarmış. Abla senin kitap hazine; karına yakalanmadan nasıl ihanet edersin kılavuzu. Mesela birini aynen uygulayacağım. Koca iş seyahati deyip sevgilisi ile otele kapanıyor. Sonra şehirlerarası otobüs muavinini kafalamış, oğlan İzmit'ten geçerken 'o günün tarihiyle' pişmaniye alıyor. Ertesi gün de "Bak karıcığım Ankara dönüşü sana pişmaniye aldım" diyerek kapıdan giriyor. Abla şimdi ilk iş bir otobüs firması ayarlayacağım. Sonra ver elini aşkkkk! Yalnız şunu belirteyim karımı severim ha, dünyalara değişmem. Rumuz; Pişmaniye



PİŞMAN ETTİNİZ

S.U. CEVAP; O dönem yapımcı bir arkadaş da 'bunlardan harika skeç olur' deyip projeyi kanal yönetimine sunmuştu. Tabii kanal yönetimi şuur sahibi; "Erkeklere yol mu göstereceğiz, aile kurumu için tehlikeli!" deyip reddetmişti. Bu arada 20 yıl geçmiş kitap hala mı piyasada yahu...