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Haberler Yazarlar Selda Uskan Unutulmaz evlilik teklifi
Selda Uskan

SELDA USKAN

12 Kasım 2023, Pazar

Unutulmaz evlilik teklifi

ORMAN yolunda ilerliyoruz... kız arkadaşım ve ben... gece yarısı... Aniden bir jandarma aracımızı durduruyor ve ceza yazacağını söylüyor. Öyle böyle derken eleman ceza makbuzunu kız arkadaşıma uzatıyor. Sürpriiiiz! Jandarma aslında benim arkadaş, uzattığı kağıt da "Benimle evlenir misin" yazıyor.
Düşündüm taşındım eşim ileride evlilik teklifimi hatırlasın diye bu yolu buldum Selda abla, sen daha önce de yazmışsın. Rumuz; FERDA

MERAKIMI MAZUR GÖR
S.U. CEVAP; Peki ileride senin hanımın, o geceyi çocuklara şöyle anlatacağını da yazmış mıyım; "Babanız olacak öküz, jandarmayla evlenme teklif etmişti. Ben de teklifin jandarma gencinden geldiğini sanıp sevinmiştim.
Ama babanızdanmış. Nasip kısmet işte!" Evlatçığım çoğu erkek gibi sen de kadınları yanlış tanıyorsun.
Bizler Chucky miyiz ki korku filmi ortamlarını tercih edelim? Dingin bir romantizm, hatırlamak için fazlasıyla yeter.

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