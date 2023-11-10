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Haberler Yazarlar Selda Uskan Bizi bi bırakın yaaa
Selda Uskan

SELDA USKAN

10 Kasım 2023, Cuma

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Bizi bi bırakın yaaa

SELDA abla kesinlikle izliyorsundur, sosyal medyada kızın biri fenomen oldu; "Anne babalar çocuklarınıza kendi istediğiniz fakülteyi okumaları için dayatmayın" dedi. Bizim evde kıyamet koptu. Çünkü ailem de aynı baskıyı uyguluyor. 'Eczacılık' baba mesleği imiş ben de onu seçmeliymişim! Selda abla lütfen gençleri savunun, ne istersek o işi yapalım...
Rumuz; Müzik adına

MAYMUN İŞTAHI N'APACAĞIZ?
S.U.CEVAP; Yerden göğe haklısınız ama tek mahsuru sizin bu yaşlarda hemen her konuda biraz maymun iştahlı olmanız, affedersin.
Aileler bir tek bundan korkar. Şimdi konservatuarı isterken, beş ay sonra tercihiniz uzay mühendisliği olabilir. Daha sonraki aylarda dizi oyuncusu... Aslında meslek seçiminde uzmanlar girmeli devreye.
Bir yığın testten sonra "Bu çocuk şu konuda yetenekli, ileride başarılı ve mutlu olabileceği meslek de budur" kararını hepimiz adına vermeli.

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