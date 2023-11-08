Selda Uskan

SELDA Abla sorunum kocamın kıskançlığı. İnanmıyor ama kendisini çok seviyorum. İmza; Merve



BASKIDAN HOŞLANMAK

S.U. CEVAP; Merve'cim ya tek suçlu koca değil galiba. Kadın da ilişkinin başında "Ay beni herkesten kıskanıyor şekerim" diyerek baskıya çanak tutmuyor mu? Tahakküm hoşumuza gidiyor, sahiplenme duygusu sanıyoruz. Sonra cehennem azabına dönünce isyan ediyoruz.

Kocalar da bunu fırsat biliyor. Ama uzmanlar diyor ki "Karım bana ihanet ediyor kaygısının altında kendine güvensizlik yatar!" Şaşırdık mı, hayır. Aslında tek çare, kadınla iletişim kurmak! Anlatacaksın ama hesap sorma şeklinde değil. Sonra dönüp kendinle yüzleşeceksin. "Dur oğlum ya" diyeceksin, "...belki kızın haklı nedenleri vardır!" Tabii bunu diyebilen erkek çok az. Genelde cümlenin devamı şöyle geliyor;

"Önce sakince sorarım. Sonra 'güvenilmez olan sensin' diye lafı ağzına tıkarım. İzah edemez o zaman döverim. Nasıl olsa gidecek yeri yok, eli mahkum!"