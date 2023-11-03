Selda Uskan

SELDA abla, çok mutsuzum.

Sizden başka kimselere anlatamadım.

Tanışmadığımız için tarafsız olarak akıl verebileceğinizi tahmin ediyorum.

Yoksa bir yolunu bulup evden kaçacağım. Annemle babam bu hafta boşanıyor. Babam evi terk edeli 8 ay oldu. Annem tabi genç ama anne işte.

Erkek arkadaş falan yakışır mı? Ben zaten içine kapanık bir kızdım, şimdi dünyaya küstüm. Annem çok mutlu görünüyor ama benimle doğru dürüst konuşmuyor bile. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Yardım edebilir misiniz? RUMUZ; YALAN DÜNYA



S.U. CEVAP; Bazı kararlar almadan önce lütfen haberim olsun. Babanın yaptığı onca eziyetten sonra anneciğin de 'Gün yüzü görmek istemiş' olabilir ama boşanmadan yakışık almaz elbette. Hele de bir genç kız sahibiyken. Bunları seninle uzun uzun konuşacağız. Evden kaçma fikrini de aklından hemen çıkar!