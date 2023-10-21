Selda Uskan

SELDA abla eski yazılarınızdan hatırlarsanız 'evlilikte aşk en önemlidir' diyordunuz. Sizi suçlamıyorum ama aşkın insanın başını nasıl belaya soktuğunu yaşayıp görmüş bulunuyorum.

Bütün kızlara sesleniyorum; aşık olduğunuz adamla değil zengin adamlarla evlenin. Para her şeyin üstünü örtüyor çünkü.

İmza; Özlem

PARAYLA ESİR OLMAK

S.U. CEVAP; Özlem'ciğim okuduğun yazılarım belli ki 'gençlik başımda duman' yaşlarımın ürünü. TAKVİM köşemi okusaydın keşke. Ne diyorum burada; Evlilikte aşk, aşuredeki fıstık misali, esas lezzeti oluşturan onlarca malzemeden sadece birisidir!

Dediğin kadar olmasa da maddiyat önemlidir elbet. Ama unutmamak gerekir, 'parayla sahip olunan kadın, acılarla dolu hayat yaşar.'