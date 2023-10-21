PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Aşkın canı çıksın
Selda Uskan

SELDA USKAN

21 Ekim 2023, Cumartesi

Aşkın canı çıksın

SELDA abla eski yazılarınızdan hatırlarsanız 'evlilikte aşk en önemlidir' diyordunuz. Sizi suçlamıyorum ama aşkın insanın başını nasıl belaya soktuğunu yaşayıp görmüş bulunuyorum.
Bütün kızlara sesleniyorum; aşık olduğunuz adamla değil zengin adamlarla evlenin. Para her şeyin üstünü örtüyor çünkü.
İmza; Özlem

PARAYLA ESİR OLMAK
S.U. CEVAP; Özlem'ciğim okuduğun yazılarım belli ki 'gençlik başımda duman' yaşlarımın ürünü. TAKVİM köşemi okusaydın keşke. Ne diyorum burada; Evlilikte aşk, aşuredeki fıstık misali, esas lezzeti oluşturan onlarca malzemeden sadece birisidir!
Dediğin kadar olmasa da maddiyat önemlidir elbet. Ama unutmamak gerekir, 'parayla sahip olunan kadın, acılarla dolu hayat yaşar.'

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Karısını boşar mı acaba? 20 Ekim 2023, Cuma Ekrana çıkamam 19 Ekim 2023, Perşembe Örnek mektup 17 Ekim 2023, Salı Kimsenin ahını almayın! 15 Ekim 2023, Pazar
Hepsiburada, iş ortakları, KOBİ’ler ve girişimcilerle buluştu
Hepsiburada, iş ortakları, KOBİ'ler ve girişimcilerle bir araya geldi
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Gazeteci Fulya Öztürk’e İsrail’den ölüm tehdidi! Fotoğraflarını paylaştılar...
Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm tehdidi! Fotoğraflarını paylaştılar...
İsrail politikası nedeniyle istifa eden ABD’li yetkili Josh Paul: Hiçbir İsrail askeri birimi insan hakları ihlalinden suçlu bulunmadı
İstifa eden Josh Paul: "Sistem işlemiyor"
RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
SON DAKİKA