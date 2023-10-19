Selda Uskan

SELDA abla, kocamdan yıllardır işkence görüyorum. Kafama çaydanlık bile attı. Dişimi kırdı. Kaynıma dövdürdü. Üç çocuğumuz var. İkisi büyük bensiz de idare eder. Küçüğü alıp kaçmak istiyorum. Kuzenim "Esra Erol'a çık" diyor ama çekinirim.

Çünkü internetten arkadaşlık ettiğim biri var, "Çocuğunla kabul ederim" diyor. Boşanmadan olmaz. Eşimin beni boşaması için ne yapmalıyım? Acele.

Rumuz; S.U.R.



BOYU DEVRİLESİ İNTERNET

S.U.CEVAP; Artık verdiği zarar faydasını çoktan solladı. Sen mesela, 'dayak atan kocanın ruhsal bozukluğu' hakkında bilgi sahibi olabilecekken, bu platform kalkıyor sana 'tanımadığın erkeğe kaçma ortamı' sunuyor. İnternetten de adamdan da beri dur Seyran'cığım.