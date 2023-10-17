Selda Uskan

SELDA abla senin lafındı; "Sigarasını sigarayla yakan arkadaşa hikayesini daha fazla sormayacaksın!" Ben artık sigara paketlerini uç uca verip içiyorum. Derdim şudur; Annemin istemediği bir kadınla evlendim.

Aklımı başımdan aldı. Önce anneme kredi çektirdik, sonra anacığıma evini sattırdım.

Paraların hepsi bunun tefecilerine gitti. Masum bir kız sanırken, evlilik dışı 2 çocuğu olan, benden önce en az 5 erkekle yaşamış korkunç bir kadın çıktı. Şimdi de benden tazminat istiyor. Kendim için değil anam için yardımlarınızı bekliyorum.

Rumuz; Çaresiz ÖZÜR

S.U. CEVAP; Sevgili okurlar; tahmin ettiğiniz nedenlerden dolayı 'yardım talep eden' bu tür mektuplarınızı maalesef yayınlamıyorum.