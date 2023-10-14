Selda Uskan

SELDA abla insanlık gerçekten bitmiş. Eşim ve üç yaşındaki kızım akrabamı ziyarete gitti. Dönüşte araçtan laf atmışlar, eşim de küfür etmiş. Sonra ne olmuş? İki erkek müsveddesi karımı çocuğumun önünde dövmüşler. Hiç kimse yardıma gelmemiş. Şimdi ben bu adamlara sesleniyorum, "Ulan adamsanız çıkın ortaya da dayak nasıl yenirmiş görün!" Abla bulursam boğazlarına ip geçirip sallandırayım istiyorum.

Rumuz; İsyankar İsyankar kardeş S.U.



CEVAP; Öyle uluorta 'ip geçirip sallandırmak' dersek ikimizi de mahvederler. Şöyle toparlayalım; medeni insanlar duygularını kaba kuvvetle değil, tatlı sözlerle ifade ederler. Ama bu seninle benim gizliden ana avrat küfür etmemize engel değil.