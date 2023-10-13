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Selda Uskan

SELDA USKAN

13 Ekim 2023, Cuma

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Giderayak aşığım

SELDA hanım, belli ki benden küçüksün ama kusursuz yorumlarınla bana da faydan dokunacak eminim.
Şu ihtiyar yaşımda fena halde aşığım! Kendisi 20 yaşında dul bir hanım. İki abisi ile yaşıyor. Maddi durumları pek yok. Ben yardımcı oluyorum. Yanlış anlama katiyen parama güvenmiyorum. Kadın ruhundan anlarım çünkü. Bu güne kadar gururuyla yaşamış biriyim...
O da hislerimin farkında ve acilen açılmam lazım. Ama nasıl? Rumuz; ikinci baharım

AH BE BEY AMCAM
S.U. CEVAP; Kaçıncı baharın bilemem ama bu sakil yaş farkını kızın abileri duyarsa, korkarım sonuncu baharın olacak! Hem madem bu kadar sene onurunla yaşadın, abi doğal ölümle ölmen daha iyi değil mi? Özür dilerim ama vaziyet böyle.

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