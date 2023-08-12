Selda Uskan

SELDA ablacım ben 19 yaşındayım. Ailemin layık görmediği biriyle evliyim. Babam beni hiç sevmedi. Annem de daha çok kız kardeşime yakındı. Sonunda evimize gelen boya ustasının oğlu ile kaçtım. Belki de intikam bilmiyorum. Şimdi de 'babam atölyesindeki sekreterine ev açmış, eve gelmeyecekmiş.' Anneme de para vermiyormuş. Yani çok zor durumdalar. Ben çalışıyorum.

Annem beni affeder mi bilmiyorum ama eve dönmek istiyorum, maddi katkım olur. Sorum şu; eşime boşanma sebebi için ne diyeyim?

Aslında iyi biri. Rumuz; Hilal



YAZIK DEĞİL Mİ ÇOCUĞA

S.U. CEVAP; Hilal'cim boşanmak yerine önce kocanla birlikte annenin evine yerleşseniz! Kaldı ki orası artık 'babasız bir ev!' Ha gülüm?