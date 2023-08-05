Selda Uskan

Selda hanım nedendir bilmem sizi kendime hep yakın hissetmişimdir. Bu gün yazmamdaki amaç sadece dertleşmek.

İlk eşimden bir kızım oldu. Sonra da 35 yıl süren bir yasak aşk yaşadım! Kızımı büyüttü, okuttu, iş kurdu ve beni kimselere muhtaç ettirmedi. Bedelini ödedim tabii; bana ayırdığı küçücük anlara razı olarak...

Adımın 'metres'e çıkması cabası. Şimdi en acısı damadımın da metresi var! Hatta çocukları da olmuş. Sevdiğim adamın karısı yıllarca benim varlığımı bilerek öldü.

Kızımın da aynı akıbeti yaşamasından çok korkuyorum. Lütfen beni ayıplamayın Selda hanım.

Rumuz; Kelebek



S.U. CEVAP;

Haddim değil sevgili dostum.

Yeter ki genç kızlarımıza ders olsun...