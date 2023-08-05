PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Bedelini kızım ödüyor
Selda Uskan

SELDA USKAN

5 Ağustos 2023, Cumartesi

HABERİ
SESLİ DİNLE

Bedelini kızım ödüyor

Selda hanım nedendir bilmem sizi kendime hep yakın hissetmişimdir. Bu gün yazmamdaki amaç sadece dertleşmek.
İlk eşimden bir kızım oldu. Sonra da 35 yıl süren bir yasak aşk yaşadım! Kızımı büyüttü, okuttu, iş kurdu ve beni kimselere muhtaç ettirmedi. Bedelini ödedim tabii; bana ayırdığı küçücük anlara razı olarak...
Adımın 'metres'e çıkması cabası. Şimdi en acısı damadımın da metresi var! Hatta çocukları da olmuş. Sevdiğim adamın karısı yıllarca benim varlığımı bilerek öldü.
Kızımın da aynı akıbeti yaşamasından çok korkuyorum. Lütfen beni ayıplamayın Selda hanım.
Rumuz; Kelebek

S.U. CEVAP;
Haddim değil sevgili dostum.
Yeter ki genç kızlarımıza ders olsun...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Zamanında sırdaşımdı 30 Temmuz 2023, Pazar Ön tekerlek nereye giderse 26 Temmuz 2023, Çarşamba Karısı mı, kankam mı? 04 Temmuz 2023, Salı Babama söylesem mi? 23 Haziran 2023, Cuma
2 çocuk babası İbrahim Kutluay’dan baba-oğul paylaşımı hayran bıraktı! “Boynuz kulağı geçmiş” Demet Şener ile 13 yıl evli kalmıştı...
“Boynuz kulağı geçmiş”
80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan yepyeni paylaşım! Hem son hali hem lüks evi çok konuşuldu! “Hala çok güzel...”
Hem son hali hem lüks evi çok konuşuldu
Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı oradan oraya oradan oraya! All-Star ortalığı birbirine katan Tahsin Küçük meğer...
Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı
MERAM BELEDİYESİNDEN SATIŞ İLANI Resmi İlandır
MERAM BELEDİYESİNDEN SATIŞ İLANI
GİRESUN 2. SULH HUKUK MAH. SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır
GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
SON DAKİKA