Selda Uskan

Selda abla müthiş bir çıkmazın içindeyim.

17 - 18 yaşımdayken bir şirketin çay ocağında çalışıyordum. Orayı işleten M. isimli biriyle ilişkim oldu. Adam bana ev tuttu. İki ay geçmişti ki M'nin evli olduğunu öğrendim. Bu olaylar yaşanırken amca dediğim muhasebecimiz benim sırdaşım oldu. Her şeyimi anlatırdım. Şimdi bu sırdaşlık en büyük kabusum. Çünkü oğlu ile aşk yaşıyorum.

Tamamen tesadüf. Bu hafta ailesi ile tanıştıracak. Sen söyle abla hangi uçurumdan atayım kendimi? İmza; İsimsiz

DUR ATLAMA HEMEN

S.U CEVAP; Önce şu 'sırdaş amca' ile bir konuş. O dönem senin iyiliğini düşündüyse bu gün de aynı anlayışı gösterecektir.

Bilahare oğluna anlatırsınız.