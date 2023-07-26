Selda Uskan

SELDA abla, bekaretle kafayı bozmuş bir annenin kızıyım. Kendisi 17 yaşındayken babamla mecbur kalıp evlenmiş. Bu yüzden beni acayip baskıyla büyüttü. Ama ne yazık ki 'ön tekerlek' misali benim de 3 yıllık nişanlımla beraberliğim oldu. Nişanlımın ailesi istemeyince annem, akrabasının oğluyla bana söz kesti. Acaba bu damat adayı ile konuşsam mı? Yalvarsam, "Sen benden vazgeçmiş ol, yüzüğü at" desem. Ama ya herkese anlatırsa?



Rumuz; Çaresiz ANNENLE KONUŞMALISIN

S.U. CEVAP; Kendi de yaşadığı için mutlaka anlayış gösterecektir. Ayrıca böyle sırlar ömür boyu yürekte saklanmaz, insanı hasta eder. Off bilemedim ya, acaba nişanlın olacak öküzle son bir kez görüşsen mi?