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Selda Uskan Selda Uskan
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  • 04 Temmuz 2023, Salı

Karısı mı, kankam mı?

Selda abla, eski bir kız arkadaşım vardı. İkimiz de büyük aşklar yaşamıştık. Sonra ben evlendim o terk edildiydi. Yıllar sonra o terk eden adam komşum oldu. Rus asıllı bir kadınla evlenmiş. Kadın dert ortağım.
Derken benim eski kanka semtimize taşınmaz mı? Üstelik bekar. Haliyle yeme-içme bende kalmaya başladı.
Ve korktuğum oldu; iki aşık karşılaştılar! Gözlerindeki aşk ateşini gördüm. Zaten gecenin sonunda sarmaş dolaş yakaladım! Şimdi ben kimin tarafındayım abla ve ne yapıyorum? Rumuz; Nero

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S.U. CEVAP; Şu dünyada insanoğlunun başına gelebilecek en büyük çıkmazdasın çünkü! Ya da azgın arkadaşına "Bak beni kaybedersin" de bakalım ne olacak?

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