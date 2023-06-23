Babama söylesem mi?

SELDA abla sizden de fikir almak istiyorum; Biz 7 kardeşiz maddi durumumuz fena değil. Babam yaz-kış her sabah bize harçlık bırakır. Ortanca ablam enstitüde okuyor ve en çok para isteyen o. "Ders malzemelerine harcıyorum" diyor. Ama ben gerçeği biliyorum, semtimizden bir minibüs şoförü ile aşk yaşıyor. Bütün parasını adama hediyeler almak için harcıyor.

İşte burada benim yürek devreye giriyor; Canım babamın didinerek kazandığı paranın bu saçma sapan adama gitmesine kahroluyorum. Ne yapmalıyım? Rumuz; Seda Ablanla konuş S.U.CEVAP; Hatta hafif yollu tehdit et! "Sadece bizimkilerle değil, kart sevgilinle de konuşurum ha" de. Olmadı yeni pozisyonlar yaratırız.