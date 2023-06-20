Çok yanılmışım

Selda hanım, 29 yıl sonra beni hayal kırıklığına uğratan ve ilişkimizi yeniden sorgulatan bir arkadaştan söz etmek istiyorum. Geçenlerde çarşıda birlikteydik ve 'bir babanın çocuğunu dövdüğüne' şahit olduk.

Ben "Dövemezsin" dedim. Adam "Sana ne benim çocuğum" dedi.

Ben de kendisine 'evlatlarımızın artık devlet himayesinde olduğunu' hatırlattım. Bir yandan da 'çağdaş' geçinen arkadaşıma bakıyorum, "Sen de söylesene çocuk haklarını koruma... filan!" Sözümü bağırarak kesti, "Saçmalama ya ne devleti, bir tek aile karışır, ister döver ister sever!" Sizce dostluğumu bitirmem için yeterli bir neden midir? Rumuz; Solmaz

S.U. CEVAP; HEM DE TEK CELSEDE SEVGİLİ OKURUM...