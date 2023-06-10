Eskileri anlatıyor
Modern görünmek için 'aldırmıyormuş' gibi yapıyorum. O da fırsat bilip anlattıkça anlatıyor.
Sizce ne yapmaya çalışıyor? Rumuz; Bade
KISKANÇLIK
S.U. CEVAP; Bence bu adam seni baskılayarak kendine aşık edeceğini zanneden, koca bir salak!
İlgini çekmek için kıskançlık duygunu tetikliyor. Sana örnek olur mu bilmiyorum ama eşim Arda'ya tam da bu nedenle aşık olmuştum; eski sevgililerinden asla söz etmediği için. Üstelik çoğu, ülkenin en güzel en ünlü kadınlarıydı.
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