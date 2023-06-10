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Selda Uskan Selda Uskan
  • 10 Haziran 2023, Cumartesi

Eskileri anlatıyor

SELDA abla 19 yaşındayım. 35 yaşında biriyle aşk yaşıyorum. Olumsuz yanı eskiden birlikte olduğu sevgililerinin fotoğraflarını gösteriyor! Hepsi havalı kızlar. Ben de güzelim ama kıskanıyorum.
Modern görünmek için 'aldırmıyormuş' gibi yapıyorum. O da fırsat bilip anlattıkça anlatıyor.
Sizce ne yapmaya çalışıyor? Rumuz; Bade

KISKANÇLIK
S.U. CEVAP; Bence bu adam seni baskılayarak kendine aşık edeceğini zanneden, koca bir salak!
İlgini çekmek için kıskançlık duygunu tetikliyor. Sana örnek olur mu bilmiyorum ama eşim Arda'ya tam da bu nedenle aşık olmuştum; eski sevgililerinden asla söz etmediği için. Üstelik çoğu, ülkenin en güzel en ünlü kadınlarıydı.
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