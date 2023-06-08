Yasak aşktayım

SELDA teyze, lise son sınıftayım ve öğretmenime fena aşığım. Ayrıca benim gibi bir sürü kız da aşık kendisine. Bu arada dünyalar güzeli bir kadınla evli. Hafta sonları çarşıda görüyoruz el ele. İkisi de uzun boylu, acayip yakışıyorlar. Ama karısı benim için bir şey ifade etmiyor, aşkım giderek güçleniyor. Mezun olur olmaz kendisine açılmayı düşünüyorum. Ne olur siz de 'sakın ha' demeyin, yapıcı bir yol gösterin lütfen. Rumuz; Amor



Uzak dur...

S.U.CEVAP: Aa kafayı mı yediniz kızım siz? Hale bak ya ordular halinde peşine düşmüşler çocuğun!

Tamam gençlikte olur ama gidip ilanı aşk etmek ne demek evladım?

Neyse Allah'tan okullar kapanıyor da kurtuluyor sizden