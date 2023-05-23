Beni beğenir mi?

SELDA Hanım, 60 yaşında gayrimüslim bir kadınım. Vakti zamanında çok güzeldim. İsteyenlerim fazlaydı. Ben ise gönlümü tek bir adama verdim. O da sevdi, hem de ne sevmek! Fakat ailesi istemedi. Yanlış anlamayın ayrı dinden olmamı dert etmediler. Sadece babası iş ortağına söz vermiş, "Kızınla oğlumu evlendiririz" diye. Aradan yıllar geçti, duydum ki eşini kaybetmiş. Eski benden eser yok ama içimde yeniden bir umut doğdu, acaba?

Rumuz; Mor salkım



MAZİDE KALMALI

S.U.CEVAP; Bizim yaşımızdakilere huzur lazım şekerim. Kendine eziyet etme. "Ay kırışıklarım, ay sarkan göbeğim, ay beni çirkin mi buluyor" diyerek ömür geçmez, dert sahibi olursun.