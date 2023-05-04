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Selda Uskan Selda Uskan
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  • 04 Mayıs 2023, Perşembe

Harcanmış örnek bir ömür

SELDA hanım, edebiyat fakültesini bırakıp 'kocaya vararak istikbalini evlilik uğruna feda etmiş' bir kadınım. Masa başında saygın bir işte çalışmak varken, evlere temizliğe gidip, yaşlı insanların altlarından alarak yıllarca 2. sınıf insan muamelesi gördüm. Evladımı ihmal ettim, uyuşturucuya kurban verdim. Eski arkadaşlarımdan birinin dükkandan bozma evinde ikamet ediyorum.
Devletim bana bakıyor. Benim tek isteğim kapı kapı dolaşıp gençlere "Mesleğinizi elinize almadan hiçbir adım atmayın" demek. Bu konu çok önemli Selda hanımcığım. Lütfen sık sık dile getirin. Rumuz; Elele

S.U.CEVAP; Çok haklısınız arkadaşım.
Lütfen bana yazın. Her türlü yardıma hazırım.

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