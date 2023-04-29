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Selda Uskan Selda Uskan
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  • 29 Nisan 2023, Cumartesi

Romantizmimi öldürüyor

SELDA abla yeni evliyim, eşim benden 12 yaş büyük. Şirinlik olsun diye bardağına rujla dudak izi yapıyorum, "İyi yıkamamışsın" diyor. Daha fenası "Üşütürüm" bahanesiyle hiç yıkanmıyor. Annesi nazenin yetiştirmişmiş. İçimde giderek bir şeyler ölüyor. Hele annem "Ben daha babanın donunu yıkamadım, böyle aşk olmaz" deyince... Off abla! İMZA; GAYE

ZAMANLA ALDIRMAZSIN
S.U.CEVAP; Bahçe hortumunu mutfak musluğuna tak, işten geldiğinde eşikteyken su tut üstüne. Mecburen yıkanır.
Benim rahmetli koca da tv seyretmek için döşeğe uzanır, çıkardığı çorapları top yapar, yediği üzüm tasının yanına koyardı. Ama iyi adamdı, arıyoruz valla.

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Haberler Yazarlar Selda Uskan Romantizmimi öldürüyor
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