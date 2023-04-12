RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Selda Uskan Selda Uskan
  • 12 Nisan 2023, Çarşamba

Benim kompleksim

SELDA abla 29 yaşında çalışan bir kızım. Şişmanlığım yüzünden erkeklerin ilgisini çekemedim. 46 kilo verdim. Bu kez göğüslerim sarktı. İnternetten ped alıp sutyenimin içine koydum ama 'yastık' gibi şekilsiz duruyor. Arkadaşlarım biriyle tanıştıracak, adamla buluşmaya gidemiyorum.
Rumuz; Adsız GEÇİCİ HİLE

S.U. CEVAP; Tabii evlenene kadar. Şimdi elimize iğne iplik alıyor ve 'sutyen pedinin uçlarını mercimek kadar sıkıca dikiyoruz.' Bir daha da böyle şeyleri kafaya takmıyoruz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Benim kompleksim
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA