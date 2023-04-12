Benim kompleksim
Rumuz; Adsız GEÇİCİ HİLE
S.U. CEVAP; Tabii evlenene kadar. Şimdi elimize iğne iplik alıyor ve 'sutyen pedinin uçlarını mercimek kadar sıkıca dikiyoruz.' Bir daha da böyle şeyleri kafaya takmıyoruz.
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