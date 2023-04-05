Armut dibine düştü

SELDA abla o kadar çaresiz durumdayım ki, herkese fikir danışıyorum. Sorunum kaynanam.

Çok kötü bir kişi abla.

Bütün fesatlıklar, iftiralar onda.

Eşime fitneliyor, o da bana dayak atıyor. Eşim de öyle ama idare ediyorum. Çocuklarım 2 tane oğlan, aynı babalarına çekmişler. Kavgacı ve huysuzlar.

Tek bir arkadaşları yok. İyi insanlar olarak yetiştirmek istiyorum.

Ama bunlarla aynı evde nasıl? Rumuz; Özbeğen



ACİLEN DOKTORA

S.U CEVAP; Canımın içi hemen yardım almalısınız. Evdekilere de söyleme, hemen bir pedagoka götür evlatlarını.

Bu arada dua et 'armut babalarının' dibine düşmüşler, ya o babaannenin dibine düşelerdi?