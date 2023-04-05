RAMAZAN İMSAKİYE
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Selda Uskan Selda Uskan
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  • 05 Nisan 2023, Çarşamba

Armut dibine düştü

SELDA abla o kadar çaresiz durumdayım ki, herkese fikir danışıyorum. Sorunum kaynanam.
Çok kötü bir kişi abla.
Bütün fesatlıklar, iftiralar onda.
Eşime fitneliyor, o da bana dayak atıyor. Eşim de öyle ama idare ediyorum. Çocuklarım 2 tane oğlan, aynı babalarına çekmişler. Kavgacı ve huysuzlar.
Tek bir arkadaşları yok. İyi insanlar olarak yetiştirmek istiyorum.
Ama bunlarla aynı evde nasıl? Rumuz; Özbeğen

ACİLEN DOKTORA
S.U CEVAP; Canımın içi hemen yardım almalısınız. Evdekilere de söyleme, hemen bir pedagoka götür evlatlarını.
Bu arada dua et 'armut babalarının' dibine düşmüşler, ya o babaannenin dibine düşelerdi?

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Haberler Yazarlar Selda Uskan Armut dibine düştü
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