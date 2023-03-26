SELDA abla, muhteşem bir aşk yaşıyorum. Kendisi galerici. Beni aldattığını duyardım ama bu kez gözümle gördüm. Kızın biriyle buluşmuşlar, dolanırlarken mesaj geldi.
Taksiyle peşlerine düştüm.
Beni fark edince kız başına montunu geçirdi! Belli ki tanınmak istemiyor. Benim salak denize inen sokaklardan birine sapınca yol bitti. Bir de ne göreyim kız abimin nişanlısı! Henüz kimseye demedim, sence ne yapmalıyım abla? Rumuz; Karadenizgözlüm
ESKİDEN OLAYDI
S.U CEVAP; Evet bu soruyu gençliğimde sorsaydın, "Adamı da kızı da oracıkta parala ve abine söyle" derdim. Ama artık diyorum ki; "Hayat çok değerli, unutun gitsin. Kendinize birer şans daha tanıyın!"
Abim duysa yandık!
SELDA abla, muhteşem bir aşk yaşıyorum. Kendisi galerici. Beni aldattığını duyardım ama bu kez gözümle gördüm. Kızın biriyle buluşmuşlar, dolanırlarken mesaj geldi.
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