SELDA teyze, 15 yaşında kızım. Annem ve sevgilisi ile aynı evde yaşıyoruz.
Babam gidince adamın evine taşındık. Annem iki yaş daha büyük ama çok güzel. Yine de kıskançlık kavgaları oluyor. Adam bana iyi davranıyor. Harçlık ve hediyeler veriyor. Geçen gün odalarında kavga ettiler.
Anladım ki annem bu kez de beni kıskanıyor.
Anneannem "Gel bizimle yaşa" diyor. Çok sevdiğim bir çocuk var burada, asla bırakamam. Rumuz; Rafaella
ANNEN İKNA EDİLMELİ
S.U. CEVAP; Saygın bir aile büyüğü tarafından annene, 'yaptığının yanlış olduğu ve böyle devam ederse hem kızını hem sevgilisini kaybedeceği' kesin bir dille anlatılmalı.
Gerekirse bir uzmandan yardım almalı. Sana gelince, geçici olarak anneanne gidebilirsin tatlım.
Annem beni kıskanıyor
SELDA teyze, 15 yaşında kızım. Annem ve sevgilisi ile aynı evde yaşıyoruz.
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