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Selda Uskan Selda Uskan
  • 15 Ocak 2023, Pazar

Kimseye inanmayın!

SELDA abla şoklardayım.
Tüm insanlığa inancımı kaybettim.
Dürüstlüğünü örnek alarak büyüdüğüm teyzemin yalancının teki olduğunu ve tüm kardeşlerini kandırdığını öğrendim! Hepsinin hisselerini satıp en büyük payı cebine atmış. Meğer yıllardır kendi çıkarı için sinsice planlar yapıyormuş. Ayrıca ahlaken iftiralarda bulunmuş. Zaten hiçbir arkadaşı da kalmadı. Bir tek ben konuşuyordum kendisiyle. Babasız kalan torununa baktım. Söylenmez ama yıllarca hediyelere boğdum. Hakkımı helal etmiyorum. Adını versem de yayınlasanız keşke. Amacım bundan sonra kandıracağı insanları uyarmak. Rumuz; Kanca burun

S.U CEVAP; ALLAH'A havale et. Zaten insanın seveninin kalmaması en büyük ceza.
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