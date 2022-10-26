Rakibim; erkekler

SELDA abla, eşimi erkek arkadaşından kurtaramıyorum. Nasıl vazgeçirebilirim?

İmza; Necla

'NECDET' GİBİ DAVRAN

S.U. CEVAP;

Hiçbir hatasını tenkit etme örneğin. Para isteme tam tersi "ölümü öp ben ödeyeceğim" deyip kendini yerlere at. Futbol hakkında tez hazırlayacak kadar bilgi topla, koltuk üstünde sıçraya sıçraya maç izle. Bir de "Ya kocacım bakar mısın kadının güzelliğine, vay canına!" şeklinde kadın-kız muhabbetine girersen, inan tüm kazma arkadaşlarını siler atarsın.

NOT; Evlendiği geceyi bile, barlarda kocasının arkadaşlarıyla sabahlayarak geçirmiş biri olarak, tavsiyem budur Necla'cım, pardon Necdet'cim!!