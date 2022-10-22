Evini daha çok seviyor

SELDA abla, erkek milletiyle ilgili müthiş bir şey keşfettim. Nişanlımla 3 ay içinde evlenecektik, sudan sebeplerle 3 yıldır hala baba evindeyim. Adam evine aşık çünkü! Hiç kimse ile paylaşamıyor.

İnsan çaydanlığınla "canım pembişim" diye konuşur mu? O eve gelin geleceğim ama bütün düzen tek kişilik. Yüzüğü atayım diye bekliyor. İnat ettim asla.

Elini sürmüyor, sürse hamile kalıp mecbur bırakacağım görecek gününü. RUMUZ; KADIKÖY



ANLASANA EVLADIM

S.U.CEVAP; Bu adam seni istemiyor. Bırak pembe kalpli ketılıyla mutlu mesut yaşasın. Girme aralarına.

Ne mi yapacaksın? Şimdiki aklım olsa böyle bir ev düzer evlenmeden yaşardım. Tabii Ali'ciğimi doğurmak şartıyla.