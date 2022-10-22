Vav TV İzle
Selda Uskan Selda Uskan
  • 22 Ekim 2022, Cumartesi

Evini daha çok seviyor

SELDA abla, erkek milletiyle ilgili müthiş bir şey keşfettim. Nişanlımla 3 ay içinde evlenecektik, sudan sebeplerle 3 yıldır hala baba evindeyim. Adam evine aşık çünkü! Hiç kimse ile paylaşamıyor.
İnsan çaydanlığınla "canım pembişim" diye konuşur mu? O eve gelin geleceğim ama bütün düzen tek kişilik. Yüzüğü atayım diye bekliyor. İnat ettim asla.
Elini sürmüyor, sürse hamile kalıp mecbur bırakacağım görecek gününü. RUMUZ; KADIKÖY

ANLASANA EVLADIM
S.U.CEVAP; Bu adam seni istemiyor. Bırak pembe kalpli ketılıyla mutlu mesut yaşasın. Girme aralarına.
Ne mi yapacaksın? Şimdiki aklım olsa böyle bir ev düzer evlenmeden yaşardım. Tabii Ali'ciğimi doğurmak şartıyla.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Evini daha çok seviyor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA