SELDA abla, erkek milletiyle ilgili müthiş bir şey keşfettim. Nişanlımla 3 ay içinde evlenecektik, sudan sebeplerle 3 yıldır hala baba evindeyim. Adam evine aşık çünkü! Hiç kimse ile paylaşamıyor.
İnsan çaydanlığınla "canım pembişim" diye konuşur mu? O eve gelin geleceğim ama bütün düzen tek kişilik. Yüzüğü atayım diye bekliyor. İnat ettim asla.
Elini sürmüyor, sürse hamile kalıp mecbur bırakacağım görecek gününü. RUMUZ; KADIKÖY
ANLASANA EVLADIM
S.U.CEVAP; Bu adam seni istemiyor. Bırak pembe kalpli ketılıyla mutlu mesut yaşasın. Girme aralarına.
Ne mi yapacaksın? Şimdiki aklım olsa böyle bir ev düzer evlenmeden yaşardım. Tabii Ali'ciğimi doğurmak şartıyla.
Evini daha çok seviyor
SELDA abla, erkek milletiyle ilgili müthiş bir şey keşfettim. Nişanlımla 3 ay içinde evlenecektik, sudan sebeplerle 3 yıldır hala baba evindeyim. Adam evine aşık çünkü! Hiç kimse ile paylaşamıyor.
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