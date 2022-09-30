Ben ben ben!

SELDA abla, ben kendini akıllı sanan bir ahmağım! Her şeyi ben bilirim! Kadın-erkek ilişkilerinde adeta uzmanım!

Ve insanı gözünden şıp diye tanırım! Bu yüzden faka basmam, asla kandırılmam!

Anladın sen onu; bu salakça özgüven, hayatıma aldığım adam tarafından soyup soğana çevrilmeden önceydi. Kendimden yaşça küçük bir erkeğe aşık oldum ve rahmetli kocamdan kalan tüm varlığımı – oğlumun geleceğini- bu dolandırıcıya yedirdim. Şimdi hayatta kalabilmem için şimdi bana bir şey söyle lütfen.

Rumuz; Sevoş Bağrına bas

S.U.CEVAP;

Beni değil Seval'cim, oğlunu!

Ve gençliğinin kıymetini bil.

Unutma, geleceğin inşasında en büyük teminat gençliktir.