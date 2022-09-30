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Selda Uskan Selda Uskan
  • 30 Eylül 2022, Cuma

Ben ben ben!

SELDA abla, ben kendini akıllı sanan bir ahmağım! Her şeyi ben bilirim! Kadın-erkek ilişkilerinde adeta uzmanım!
Ve insanı gözünden şıp diye tanırım! Bu yüzden faka basmam, asla kandırılmam!
Anladın sen onu; bu salakça özgüven, hayatıma aldığım adam tarafından soyup soğana çevrilmeden önceydi. Kendimden yaşça küçük bir erkeğe aşık oldum ve rahmetli kocamdan kalan tüm varlığımı – oğlumun geleceğini- bu dolandırıcıya yedirdim. Şimdi hayatta kalabilmem için şimdi bana bir şey söyle lütfen.
Rumuz; Sevoş Bağrına bas
S.U.CEVAP;
Beni değil Seval'cim, oğlunu!
Ve gençliğinin kıymetini bil.
Unutma, geleceğin inşasında en büyük teminat gençliktir.

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