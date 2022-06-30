SELDA abla, Allah insana çirkin şansı versin. Ben 20 yaşında üniversitede okuyan bir kızım. Çocukluğum yoksullukla geçti. O zamanlar mahalledeki, çalıştığım yerdeki oğlanların dikkatini çekiyordum. Babam ve abim sonradan tekstilde çok para kazandılar şükürler olsun. Zaten güzeldim, saç makyaj bakım daha da güzel oldum. Markadan aşağı giymiyorum. Zaten çevrem de değişti. Yeni semt yeni komşular, sosyal medya arkadaşlığı filan.
Ama bir sorun var; gittiğim hiçbir mekanda erkekler yanaşmıyor! Ne yapsam olmuyor abla, help me lütfen. Rumuz; BLUE
REDDEDİLME KORKUSU
S.U.CEVAP; Dur tahmin edeyim; sen elbise yırtmacından çıkmış bacağınla, yaslandığın dorik sütun kadar alımlı ve vakur beklerken, adam az ötede başka birisine koşuyor değil mi? Sence niye?
Bence hepsinde reddedilme korkusu var da ondan.
Münasip olan samimi bir tebessümle 'merhaba' demeyi dene.
Çirkin şansı
SELDA abla, Allah insana çirkin şansı versin. Ben 20 yaşında üniversitede okuyan bir kızım. Çocukluğum yoksullukla geçti. O zamanlar mahalledeki, çalıştığım yerdeki oğlanların dikkatini çekiyordum. Babam ve abim sonradan tekstilde çok para kazandılar şükürler olsun. Zaten güzeldim, saç makyaj bakım daha da güzel oldum. Markadan aşağı giymiyorum. Zaten çevrem de değişti. Yeni semt yeni komşular, sosyal medya arkadaşlığı filan.
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