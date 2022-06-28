Bitmeyen sevdam

SELDA Hanım yıllar önce genç, yakışıklı 'H' isimli bir adamla nişanlıydım. Ailem 'içki içiyor' diye istemedi.

Daha sonra evlendim ama 'H' ile senede üç kez telefonla görüştük. "Bir değil 10 çocuğun olsa, boşan seni alırım!" derdi.

Dün çok eski bir arkadaşım aradı. "Rahmetli seni ne çok severdi!" dedi! Evet Selda Hanım, büyük sevdam, aşkım çekip gitmiş bu dünyadan.

Kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki... Tabi herkesin ne dertleri var.

Şu an TRT Nağme'de "Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için" şarkısı çalıyor.

Veda zamanı, herkese selam olsun... RUMUZ; KAKÜLLÜM



GÜZEL HATIRLANMAK!

S.U.CEVAP; Yakışıklı 'H'miz nurlarda yatsın. Ama şöyle düşünün, O'nu hep iyi hatırlayacaksınız! Şahsen yaşadığım 'biraz mutlu, çokça mutsuz' onca aşktan sonra adamları beddualarla değil, böyle hoş duygularla uğurlamayı çok isterdim