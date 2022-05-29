SELDA abla, ben eşimi aldatmak üzereyim! 'Neden' diye soracak olursan, ilkokul aşkımla karşılaştım!
Kendisi daha sonraları da karşıma çıkmıştı, uzaktan da olsa sevdamız devam etmişti. Sonra ben Almanya'ya gelin gittim. O da evlenmiş tesadüfe bakın ki iki cadde ötemde tam 5 yıl yaşamış. Türkiye'ye aynı gün dönüş yapmışız... İstanbul'da yine iki sokak öteme taşınmış... Eşiyle gelmiş, gelinlik çağında kızı var. Bizim de ikiz oğullarımız oldu. O an ki heyecanımı anlatamam. Karısıyla tanıştırdı, ben de kocamla... Çocukluk arkadaşı olduğumuz için görüşmemiz dikkat çekmedi önceleri. Ama artık kafe köşelerinde buluşmak yetmiyor, aynı evi paylaşmak istiyoruz. Sizce ne yapmalıyım?
Rumuz; Çaresiz Efsun
AŞKA SAYGIMIZ VAR!
S.U.CEVAP; Ama evlat söz konusuysa bütün östrojenimiz biter, her yerlerimiz kurur kalır. Yani normali budur. "Dünyaya bir kere geliyorum, yanlış adamı seçmişim, ben de mutluluğu tatmayayım mı abla" dersen, söylediğim bütün lafı ağzıma tıkarsın!
Çünkü yaşamda cevabı olmayan üç beş sorudan birini sormuşsundur;
"Hem çocuklarımı, hem kendimi mutlu etmenin bir yolu var mıdır?" Not;
"Şimdi neden durup dururken kapıya konduk abi" diyen kocaya sıra gelmedi farkındaysan Efsun'cum. O da bilahare.
Kaderim değil de ne?
SELDA abla, ben eşimi aldatmak üzereyim! 'Neden' diye soracak olursan, ilkokul aşkımla karşılaştım!
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Güzelim, terk ediliyorum! 28 Mayıs 2022, Cumartesi SELDA abla 21 yaşındayım. Herkes çok güzel olduğumu söyler. Adım zaten güzel "Gizem'dir. Ama erkekten yana şansım...
- Sevdiğini nasıl anlarım? 13 Mayıs 2022, Cuma SELDA abla ilk kez birini seviyorum. O da duygularıma karşılık veriyor. Fakat kız arkadaşım inanmıyor, "Seni kullanacak"...
- Ünlüleri korumak istiyorum 10 Mayıs 2022, Salı SELDA abla, ne olur bana yardım et. Hayatım 'Yalnız Kurt'taki Altay gibi başladı. İyi bir öğrenciydim, polis okuluna...
- Kızın neyine bakmalıyım? 26 Nisan 2022, Salı SELDA abla, şu hayatta evlenecek en son insandım. Annemin kansere yakalanması ile her şey değişti. Kendisi torun...
- Beni döv abla! 22 Nisan 2022, Cuma SELDA abla vaktini almayayım, kısaca anlatayım; İzmirli bir kızla aşk yaşadım, kızı terk ettim, şimdi eskisinden...