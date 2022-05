Kaderim değil de ne?

SELDA abla, ben eşimi aldatmak üzereyim! 'Neden' diye soracak olursan, ilkokul aşkımla karşılaştım!

Kendisi daha sonraları da karşıma çıkmıştı, uzaktan da olsa sevdamız devam etmişti. Sonra ben Almanya'ya gelin gittim. O da evlenmiş tesadüfe bakın ki iki cadde ötemde tam 5 yıl yaşamış. Türkiye'ye aynı gün dönüş yapmışız... İstanbul'da yine iki sokak öteme taşınmış... Eşiyle gelmiş, gelinlik çağında kızı var. Bizim de ikiz oğullarımız oldu. O an ki heyecanımı anlatamam. Karısıyla tanıştırdı, ben de kocamla... Çocukluk arkadaşı olduğumuz için görüşmemiz dikkat çekmedi önceleri. Ama artık kafe köşelerinde buluşmak yetmiyor, aynı evi paylaşmak istiyoruz. Sizce ne yapmalıyım?

Rumuz; Çaresiz Efsun



AŞKA SAYGIMIZ VAR!

S.U.CEVAP; Ama evlat söz konusuysa bütün östrojenimiz biter, her yerlerimiz kurur kalır. Yani normali budur. "Dünyaya bir kere geliyorum, yanlış adamı seçmişim, ben de mutluluğu tatmayayım mı abla" dersen, söylediğim bütün lafı ağzıma tıkarsın!

Çünkü yaşamda cevabı olmayan üç beş sorudan birini sormuşsundur;

"Hem çocuklarımı, hem kendimi mutlu etmenin bir yolu var mıdır?" Not;

"Şimdi neden durup dururken kapıya konduk abi" diyen kocaya sıra gelmedi farkındaysan Efsun'cum. O da bilahare.