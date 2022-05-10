SELDA abla, ne olur bana yardım et. Hayatım 'Yalnız Kurt'taki Altay gibi başladı. İyi bir öğrenciydim, polis okuluna gidip istihbaratta görev alacaktım.
Ama talihsiz bir olaya karıştı adım, arkadaş kurbanı oldum. Şimdi güvenlikçi bile yapmıyorlar sicilimden dolayı.
Oysa cesaretim, çevikliğim, bileğimin gücünü herkes bilir. Abla lütfen sesimi duyur, biri bana sahip çıksın. Ehliyetimi alayım.
Silah ruhsatımı alayım. En üst tabakadan insanları koruyayım. Yoksa bu sefil hayat beni bitirecek...
Rumuz; Yalnız Kurt
HAYAT SENARYO DEĞİL
S.U.CEVAP; Senaryo değil ve hatta insan aklının yetmeyeceği kadar acı ve karmaşık olaylara gebe.
Yani kader dediğimiz güç, aklımıza bile getirmek istemediğimiz, hayalini kurmadığımız yollara sürüklüyor hepimizi. Ama önemli olan, o şartlarda bile başarılı ve mutlu olabilmek! Tavsiyem sinir bozucu biliyorum ama bundan başka önerim olamayacak maalesef.
Çünkü o dediğin resmi belgeleri silmek, düzeltmek neredeyse imkansız. Bence bir iki gün kendini eve kapat, şöyle düşün; Dünyada bodyguard'lık diye bir meslek hiç olmadı? Ee ne yapacağız o zaman, aç mı kalacağız? Lütfen başka işlerin arayışına gir.
Ünlüleri korumak istiyorum
SELDA abla, ne olur bana yardım et. Hayatım 'Yalnız Kurt'taki Altay gibi başladı. İyi bir öğrenciydim, polis okuluna gidip istihbaratta görev alacaktım.
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