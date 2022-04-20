SELDA Hanım, ilk evliliğimi 30 yaşındayken yaptım. Adam benden büyüktü. Gözü dışardaydı.
Sonunda kendimden 2 yaş küçük birine aşık oldum.
Kocam da eski aşkına döndü. Boşanırken "Oturduğumuz evi satma kızımla yaşayayım" dedim, "Elin herifi ile burada ha!" diyerek sattı bana da paranın yarısını verdi. Çarçur olmasın diye son model araba aldım.
Daha sonra da beyaz atlı prensimle şahane bir evlilik yaptık. Dekor işleriyle uğraşan yetenekli bir adamdı. Üç ortaklı bir şirket kurduk ve her şey güzel gidiyordu ama eşim "Arabanı satalım, ben belediyenin işini alayım sana son modelini hediye edeceğim söz" demeye başladı.
Neyse sattık, parayı elime bile almadan uçup gitti. Üç gün sonra da "Boşanalım" demeye başladı. Ben hayır dedikçe şiddet uyguladı, eve işkenceci annesini getirdi.
Sonunda kızımı alıp kaçtım.
Daha sonra hisseme düşen vergilerle karşılaştım onları ödedim... Şimdi zar zor geçiniyorum. Anlatma nedenim, Müge Anlı'da yaşananlardan daha beteri de var demek için. RUMUZ; YASTAYIM
SADAKAN VARMIŞ!
S.U.CEVAP; Yas tutmayı bırak zil tak oyna! Ya iblisin foyası ortaya çıkmayaydı da senin köle hayatın devam edeydi? Daha önceki eşleri 19 yaşındaymış, kızın da tehlikedeydi bence. Şeytan ne diyor biliyor musun, şu zombinin adını şuraya yaz dünyaya rezil olsun.
Hayatım ders olsun!
SELDA Hanım, ilk evliliğimi 30 yaşındayken yaptım. Adam benden büyüktü. Gözü dışardaydı.
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