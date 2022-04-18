SELDA abla, engelli baba tarafından zorluklarla büyütülmüş bir kızım. Babam vefat edince yalnız kaldım. Konfeksiyonda çalışıyorum. 38 yaşında bir adamla nişanlıyım. Annesine çok bağlı. İlk günlerde hoşuma gitmişti, 'Ne güzel evlenince bana da böyle davranacak' demiştim.
Ama anne kabus. Kadına göre insanların hepsi nankör ve kötü. Bir tek oğlu melek. Ama bu melek daha önce üç kez nişan atmış! Sebep aynı; kızlar hoppaymış ve anneye hizmet etmek istemiyorlarmış! Beni neden gelin aldılar belli oldu yani. Ablacığım erkeklerin hepsi böyle çıkarcı galiba... RUMUZ; BEYAZ GÜL
ARTIK ÖYLE OLDUK!
S.U. CEVAP; Anacı tipler ve çıkarcılar aynı grupta olmayabilir. Ama her ikisi de tehlike arz ediyor bence. Hangisi daha fena dersen, sırtını analarına dayayan duygu yoksunu çıkarcılar en beteri. "Abi kadını niye mi alıyorum, ırgat gibi tarlada çalıştırırım, 7 sülaleme hizmet ettiririm, hasta anama baktırırım, saman kafa ama taş gibi vücudu var koluma takar hava atarım, salak olduğu için aldatsam da fark etmez, olmadı basarım tokadı köleye çeviririm, olmadı canım anam var, bu iğrenç karakterime rağmen nasılsa beni koşulsuz sever!" Mantık aynen bu. Tabii çok şükür, çıkar duygusunu insanlığıyla törpülemiş adam gibi adamlarımız da var. Senin koca modeline gelince, üzgünüm listenin sonlarına yakın! Demek ki n'apıyoruz, çocuk doğurmadan bir süre daha adayı gözlemliyor, olmadı anasının yanına postalıyoruz. Sonraki kısmetlere de balıklama atlamıyor testlerden geçiriyoruz; vicdan, sadakat, iyilik, değer duygusu vs. gibi.
Nişanlım çıkarcı biri...
SELDA abla, engelli baba tarafından zorluklarla büyütülmüş bir kızım. Babam vefat edince yalnız kaldım. Konfeksiyonda çalışıyorum. 38 yaşında bir adamla nişanlıyım. Annesine çok bağlı. İlk günlerde hoşuma gitmişti, 'Ne güzel evlenince bana da böyle davranacak' demiştim.
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