Kaza yapsın istiyorum!

SELDA abla, sorunum kıskançlığım!

Küçükken annemle babamı yan yana bırakmazdım. Kadının iç çamaşırlarını keserdim. Aşık olduğum babam yeni doğan bebeği sevince onu da aforoz ettim. Verdiğim bütün zararları "Bebek yaptı" diye reddettim. Misafirliğe giderdik, çocukların oyuncaklarını kırardım.

İlkokulda öğretmenin kalemlerini çaldım, vermedi diye. Mesela son model arabada giden kızlar görsem çıldırıyorum, "İnşallah kaza yapar" diye bağırıyorum arkalarından. Son sevgilimi, halasının kızından kıskandım, kavga ettik, sonuçta kızı dövdüm. Daha önce de kankamı küstürdüm. Bunalımdayım abla. Dertleşecek hiç kimsem yok. Beni anlıyorsun değil mi? Rumuz; Aynur

KORKARIM BU HASETLİK!

S.U. CEVAP; Seni mantığım ve bilgimin elverdiği ölçüde anlamaya çalışıyorum. Amma... Okul çıkışı kız talebeleri görüp 'Allah hepinizi korusun, güzel yazgılar yazsın' diye dua eden bir anne tarafından büyütüldüğüm için kalben anlamam mümkün değil.

Psikolojik durumuna teknik yorum yapmak ise beni aşıyor. Belki sadece yılların verdiği deneyimimle şunu söyleyebiliyorum; Seninki basit kıskançlığı aşmış, hasetliğe dönüşmüş Aynur'cum. Acil profesyonel yardım almalısın. Ve dua et.