İkimiz de boş kafayız!

SELDA abla eşimle hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Boşanmak için çok geç. Ben güzelliğime güvendim okumadım, o parasına güvenmiş cahil kalmış. Yani ikimiz de boş kafalarız.

En azından ben durumun farkında olacak kadar şuur sahibiyim ama eşim kendini Kaf dağında görüyor.

İnsanların içinde öyle potlar kırıyor ki, o an nefret ediyorum. Ve sürekli bir aşağılama. Arkadaşlarının arasında kendini ezik hissettiği için acısını benden çıkarıyor. Bu çıkmazdan tek kurtuluşum var dışarıdan liseyi bitirip üniversite okumak! Ama çocuğumu göstermemek ve beni boşamakla tehdit etti. Ayrıca "İki kitap okuyup kültürlü olunmazmış!" Tam da bunun üstüne, Ebru Gündeş'in çok eski bir (20'li yaşlarındaymış) söyleşisini buldum, diyor ki; "Tüm dünya klasiklerini aldım.

Altyapımı doldurmam lazım. 10 yıl sonra zehir zemberek olmak istiyorum.

Sadece arabesk kültür bir kadın kalmak istemem. Hayattaki her türlü şeyle ilgili bir fikrim olsun. Üniversiteye de gideceğim. Boş geldim, boş gitmeyeceğim. 40 yaşıma gelmeden bu işi bitirmek istiyorum." Yazıyı kocama da okudum, "Bak sesine bile güvenmemiş kadın illa okuyacağım diyor", dedim ve sonu dayakla biten bir cevap aldım. Abla bana akıl ver ne yapayım? Rumuz; Mutsuz



MORALİNİ BOZMA!

S.U. CEVAP; Yaşını yazmamışsın ama belli ki küçüksün. Eğitim fikrine gönülden katılıyor ve destekliyorum.

Kafamda bir plan oluştu, bu yüzden kocanla ilgili birkaç sorum olacak.

Lütfen benimle seldatosun@gmail. com adresimden irtibat kur.