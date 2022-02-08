İmkansız aşk!

SELDA hanım üniversite okumuş, hayli bilgili bir kadınım. Bugüne kadar düzgün, kaliteli ilişkilerim oldu. İtiraf edeyim hayatımı tümüyle eşime borçluyum. Şu anki çevremi de onun sayesinde edindim.

Kendisi benden 22 yaş büyük. Sorun teşkil etmedi ama hiçbir zaman da heyecanlı bir aşk yaşayamadık.

Sonunda kader aynı ağları tekrar ördü ve ben tıpkı eşimle olduğu gibi öğrencime aşık oldum! "Evlilikte aradığım heyecanı bulamadım, tutkulu bir aşk benim de hakkım" demiyorum.

Ama lütfen hayat arkadaşımla yıllar süren temassızlığımı, suskunlukları, tuhaf kıskançlıkları ve ardından gelen krizleri görmezden gelmeyin. Sonuçta çok mutsuzum Selda hanım. Bu arada kocamı hala çok seviyor ve şefkat duyuyorum yanlış anlaşılmasın. Son beş yıldır hasta yatağında her türlü ihtiyacını görüyorum. Size yazma nedenim, okurlarınız ne düşündüğü?

Gerçekleri söylemeleri bakımından fikirlerini çok önemsiyorum.

Rumuz; Nurol



VİCDAN BORCU

S.U.CEVAP; Hayat karşımıza problemler çıkartır, biz de bunları var gücümüzle yok etmeye çalışırız. Oysa uzmanlar diyor ki "Yeni bir bakış açısı geliştirin, çünkü onlar kolay yok olmazlar!" Bu durumda sizin değişiminiz muhtemelen şöyle olacak;

Önce mirastan vazgeçip boşanacaksınız. Sonra (madem kimsesi yok) hasta eşinize bir bakıcı tutup hemen yakınında bir daireye taşınacaksınız. Böylece yaşadığı sürece eliniz üstünde olacak ve vicdan borcunuzu ödemiş olacaksınız. Aşkınıza gelince, yaşayın tabii ama aynı şeylerin başınıza gelmemesi için lütfen tedbirli olun.