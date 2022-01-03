Kıskanclık krizinde!

SELDA abla iki teyze kızıyız, 37 yaşındayız. Ben liseden sonra el becerilerimi geliştirdim, aileme baktım, evde kaldım. Ama en çok da hanımefendiye hizmet ettim. Zayıf olduğu için tüm giysilerin tadilatını yaptım mesela. Bizi görseniz akraba değil hanımla-uşağı sanırdınız. O söküğünü bile dikmedi ama zengin adamı buldu evlendi. Bütün bunlara neden katlandığımı sorarsanız, 'maddi bakımdan' diyebilirim. Ama artık durumlar farklı. Hayatıma bir erkek girdi ve bu teyze kızımı delirtmeye yetti. "Kıro" filan diyor ama çok beğendiğini biliyorum. Kendi kocası yaşlı ve çekilmez. Sözlümün yanında sürekli beni kötülüyor, alay ediyor!

Elimden hiçbir iş gelmediğini, kendinin ne kadar hamarat olduğunu anlatıyor. Çok pasaklıymışım.

Sözlüm ne zaman gelse kısacık şortuyla damlıyor. Bir de kendi oğluyla, sözlümün adı aynı. Misal Cem diyelim, bunun gözü fıldır fıldır "Ceeeeeem, aşkım, sevgiliiiim" diye sesleniyor. Benimki isim benzerliğini unutup koşuyor; "Efendim kuzen?" O esnada sergilediği tiyatroyu bir görseniz paralarsınız kadını. "Ay pardon Cem, benim oğlana seslenmiştim!" Daha anlatılacak çok şey var Selda abla, sen ne diyorsun gerçekten bunlara?

Rumuz;Betül

FEMME FATALE

S.U.CEVAP;

Türkçeye 'Famfatal' diye geçen kadın türü bunlar. İşlerine geldiğinde kız çocuğu kırılganlığında ama bir o kadar da seksi. Yani senin benim gibi ırgat tipinin anlamadığı, sadece erkek içgüdüsüyle algılanan bir tür azgınlık hali. Ancak kutuplara yerleşerek kurtulabilirsin şekerim.