Kayınbabam her şeyi biliyor!

SELDA abla 23 yaşında akademi resim bölümü öğrencisiyim.

17'imden sonra gece hayatım başladı ve flört sayım uzaya köprü oldu.

Annem kafa kadındır, bu günkü çıkmazımın da nedenidir.

Bundan 4 yıl önce arkadaşın dayısı teknesine davet etti ve adalar arası dolaştık.

Bizden başka 3 adam daha vardı, adam diyorum yaşları büyüktü çünkü.

Ayıptır söylemesi ufak bir flört yaşadım. Geçen sene ise hayatımın insanıyla karşılaştım. Ruhu zengin, kendi zengin dünyalar yakışıklısı bir genç. Mucize sonucu birbirimize aşık olduk.

Evlilikten söz ettik. Her şey rüyaydı. Tabi babasıyla tanışana kadar… Anladınız;

Yeşilçam filmlerine 'abuk' diyenlere inat adam teknedekilerden biri çıktı! "Allah'tan benim flörtleştiğim değildi" demem ne ifade edecek ki, neticede beni hatırlayıverdi.

Şu anda sözlüsü tarafından terkedilmiş, aldığı bütün hediyeleri geri vermiş ve en acısı dayak yemiş bir kadınım. Selda abla kendimi affettirmenin yollarını bulmam gerekiyor. Annem, kankalarım, bakkalım bile yorum yapıyorlar. Siz bu piyasanın bütün ünlülerini tanıyorsunuz, o yüzden vereceğiniz bilgi çok önemli.

Böyle durumlarda ne yapmışlar, lütfen hatırlayın.

Rumuz; Aksaraylım

MUTSUZ OLDULAR!

EMİNİM Gılgamış'tan sonra yazılmış en uzun destandı mektubun… Ama cevabım kısa; Kabahatin ne olursa olsun, sana el kaldıran, dudağını patlatan birini hemen unutmalısın. O çok özlediğin zengin hayat, cehennem olur çünkü.

Ünlülere gelince; haklısın ya benzer birkaç olay yaşandı ama kızlar hiç mutlu olamadı inan.