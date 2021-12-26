Umutsuz ev kızı

SELDA abla yardımınıza ihtiyacım var. Esra Erol'a ulaşmaya çalışıyorum ama cevap gelmiyor. Sorunum şöyle; Dört yıldır nişanlıyım.

Nişanlım doğru dürüst iş bulamıyor bu yüzden evlenemiyoruz. Esra abla bizim gibi zorda olanlara yardım ediyor, ev bark sahibi yapıyor. Çok iyi kalpli izleyicisi var. Herkes bir şey veriyor. Acaba bize de el uzatır mı? 39 yaşındayım bir an önce yuva kurmaya mecburum ama nişanlım bahaneler uyduruyor gibime geliyor. Kendinden büyük abisi var o evlenmeden sıra ona gelmezmiş! Abi yüzde 60 özürlü, nasıl evlenecekse? Selda abla adımı yayınlamazsanız itirafım olacak; Esra Erol'a çıkmamı aslında nişanlım söyledi. Terk edilmiş kadın rolü yapıp yardım alabilirmişim. Aslında durumum onlardan beter ya. Abla ocağınıza düştüm n'olur yardım edin. Rumuz; Umutsuz ev kızı

KEÇİ AL BESLE!

S.U. CEVAP; Beynim döndü, bu lüzumsuz yaratığa bir de para yediriyormuşsun? Madem kırlık yerde yaşıyorsun, öküz değil de keçi beslesen!

İleride seni zengin eder hiç olmadık. Şaka bir yana demiyorum, çünkü şaka yapmıyorum; gerçekten bu adamı defet gitsin. Kendi başvursun Esra'ya da Esra onu bir güzel paralasın. Yeri gelmişken şu uyarıyı yapmak vazifem; Bu projeler, nişanlın gibi uyanıkları ekrana çıkartmayacak kadar profesyonel ekiplerle yürütülüyor! Kendini akıllı sayan öküzler (öküzlere de ayıp oluyor ama) samanı ayağına beklemesin, bir zahmet yaylalarda yayılsın diye. Bu arada Sevgili Esra da kendisine 'abla' dediğini duymasın, zerre hoşlanmaz.