Aşk aşk aşk!

SELDA hanım, yaşadığım büyük aşkı satırlara dökmek istiyorum. 48 yaşında üniversite terk bir kadınım. Hayatımda ilk kez aşk heyecanı tadıyorum.

Daha önce iki evlilik geçirdim; biri aile zoruyla ikincisi mecburiyetten.

İkisinden de nefret ettim.

Geçtiğimiz yıl eşim, ben ve kayınvalidem Covit'e yakalandık.

Allah günahlarını affetsin onları kaybettim.

İşte o pandemi döneminde hastanede Engin isimli biriyle tanıştım. Kendisi güvenlikçi. 34 yaşında, çok yakışıklı bir adam.

Malum yaş farkımız var.

Onun dışında çok iyi anlaşıyoruz, elmanın iki yarısı gibiyiz. Görümcem "Seninle paran için beraber" diyor, tabi kıskançlığından.

Ama biz evlilik hazırlığı içindeyiz. Aynı zamanda ortak iş kuruyoruz. Aklıma takılan tek şey; 'dükkanı kendi üstüne almak istiyor!' İki evim var birini satıp alacağız dükkanı, yani benim paramla bir nevi. "Sana bir şey olursa görümcen ve kaynın da mirasa ortak olur, o zaman benim emeklerime yazık" diyor haklı olarak. Ona kendimden daha çok güveniyorum.

Yine de yaşam tecrübeleriniz benim için çok önemli, ne dersiniz Selda hanım? Rumuz; Karadeniz Gözlüm

PARA PARA PARA

S.U.

CEVAP; Selda hanım ne desin, şaşıp şaşıp kalıyor.

Üniversite kapısından geçmiş, iki evlilik tecrübesi yaşamış sizin gibi birinin nasıl olur da gözü böyle döner? Önce bir durup, sakinleşseniz mi?

Sonra kankanızdan filan rica edin, adamı güzelce araştırsın.

Büyük ihtimal evli ve sizden önce de kadınları dolandırdığı ortaya çıkacak! Yalansa, varın gelin düğününüzü ben yapacağım, söz...