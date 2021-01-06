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Selda Uskan Selda Uskan
  • 06 Ocak 2021, Çarşamba

Büyük hakaret

SELDA abla, hayatımın dönüm noktasındayım. Bir ay sonra evleneceğim erkek bana öyle çirkin bir yakıştırmada bulundu ki ya terk edeceğim ya da sineye çekip oturacağım.
Olay, trafikte meydana geldi. Nişanlım (çok yakışıklıdır) yandaki araçta bulunan kızlarla kesişmeye başladı. Kızlar affedersiniz biraz tele kadın gibiydi. İsyan edince nişanlım ne dese beğenirsiniz: "Bana değil sana bakıyorlar, kendileri gibi sandılar!" Evet frapanımdır ama ikinci üniversitemi okuyorum. Yani o işlerle hiç işim olmaz.
Rumuz: Bade

HEMEN BIRAK
S.U.CEVAP: Ne acıdır ki, beyefendimiz sevdiği kadının şövalyesi olmak yerine rezilce savunma yapan geri zekalı bir öküz olmayı tercih etmiş. Geçmiş olsun.

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