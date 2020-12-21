Onuruma yediremiyorum
Evlendiğimizde bir torba kirli atletle geldiydi. Şimdi altında lüks aracı kıyafet pırıl evin yolunu unuttu.
Çileden çıkıyorum haliyle. İşin acısı çevrem bile bunu 'Kıskançlık krizi' olarak yorumluyor. Tepkimin 'gururuma yedirememek' olduğunu nasıl anlatayım?
Rumuz: HAVVA
KİM NE KARIŞIR
S.U.CEVEP: Kıskansan bile kime ne? Havva'cım senin eksiğin, çevrendeki insanlara 'fazla eleştiri hakkı' tanıman.
Bence vaktini onlarla değil, artı değerler kazanmak için harca.
Kendilerinden olmadığını anladıkları gün herkes hizaya girecektir.
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