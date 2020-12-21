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Selda Uskan Selda Uskan
  • 21 Aralık 2020, Pazartesi

Onuruma yediremiyorum

ELDA hanımcım, koca diye aldığım ve adam ettiğim elin yobazı bu gün kadın-kız peşinde.
Evlendiğimizde bir torba kirli atletle geldiydi. Şimdi altında lüks aracı kıyafet pırıl evin yolunu unuttu.
Çileden çıkıyorum haliyle. İşin acısı çevrem bile bunu 'Kıskançlık krizi' olarak yorumluyor. Tepkimin 'gururuma yedirememek' olduğunu nasıl anlatayım?
Rumuz: HAVVA

KİM NE KARIŞIR
S.U.CEVEP: Kıskansan bile kime ne? Havva'cım senin eksiğin, çevrendeki insanlara 'fazla eleştiri hakkı' tanıman.
Bence vaktini onlarla değil, artı değerler kazanmak için harca.
Kendilerinden olmadığını anladıkları gün herkes hizaya girecektir.
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Haberler Yazarlar Selda Uskan Onuruma yediremiyorum
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